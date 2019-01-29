Свитолина: удивило заявление федерации, что не сыграю за сборную из-за денег

"Финансы не были и не могли быть ключевым моментом в вопросе выступления за сборную", - написала Элина Свитолина.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объяснила свое решение не принимать участия в Кубке Федерации.

«С удивлением прочитала заявление ФТУ о том, что не сыграю в Польше из-за денег. Безусловно, со стороны моего агента были переговоры с представителями сборной и это стандартная мировая практика. Но финансы не были и не могли быть ключевым моментом в вопросе выступления за сборную. К сожалению, ФТУ, сфокусировавшись на финансовом вопросе, видимо, не услышала информацию о моей травме.

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Последние три матча в Мельбурне дались мне очень сложно из-за травмы и мы очень долго взвешивали все за и против моего участия в Кубке Федерации. Но советы врачей были однозначными. Выход на корт в Польше может усугубить повреждение и крайне негативно сказаться на дальнейшем сезоне. Еще минимум неделю мне не рекомендуется тренироваться.

Мне очень жаль, что я не смогу помочь команде в Польше, но я прошу уважать мое решение и не делать в такой ситуации лишний пиар», – написала Свитолина в Facebook.

Напомним, в понедельник Федерация тенниса Украины сделала заявление о том, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сыграют за национальную сборную на Кубке Федерации по причине финансовых условий, выдвинутых агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым. Позже стало известно, с Ястремской все недопонимания устранены.