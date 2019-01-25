Сборная Украины по хоккею с мячом обыграла Китай и заняла 9-е место в Группе В ЧМ

Матч завершился со счетом 7:2.

Сборная Украины по хоккею с мячом провела последний матч на чемпионате мира, где в игре за 9-10 места в Группе В обыграла команду Китая.

Матч завершился со счетом 7:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Уже через 22 секунды после начала игры Дмитрий Цымбал открыл счет. Правда на 6-й и 12-й минутах соперники сравняли счет и вышли вперед - 1:2. Впрочем, после этого отличались только украинцы. На 15-й минуте Роман Левченко сравнял счет, а на 19-й - Цымбал вывел свою команду вперед - 3:2.

После перерыва Левченко также сделал дубль - 4:2, а затем Евгений Дзюбенко, Иван Шведченко и Матвей Хотянцев довели счет до 7:2.

Таким образом, сборная Украины заняла итоговое 9-е место в Группе В чемпионата мира-2019 по хоккею с мячом.