Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус.
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Об этом сообщил официальный сайт "Милана".
Коронавирус был выявлен у шведского форварда перед матчем квалификации Лиги Европы, в котором "Милан" сыграет с норвежским клубом "Буде-Глимт".
Таким образом, Ибрагимович не сможет принять участие в этом матче.
Швед в Twitter своем стиле прокомментировал ситуацию:
"Вчера у меня был отрицательный тест на COVID-19, а сегодня - положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея".
Все остальные игроки "Милана" сдали отрицательные тесты на COVID-19. Но ранее коронавирусом заразился защитник команды Леонардо Дуарте.
Напомним, перед сезоном 2020-2021 38-летний Ибрагимович продлил контракт с "Миланом".
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