Нападающий "Милана" пропустит ближайший матч команды.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус.

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Об этом сообщил официальный сайт "Милана".

Коронавирус был выявлен у шведского форварда перед матчем квалификации Лиги Европы, в котором "Милан" сыграет с норвежским клубом "Буде-Глимт".

Таким образом, Ибрагимович не сможет принять участие в этом матче.

Швед в Twitter своем стиле прокомментировал ситуацию:

"Вчера у меня был отрицательный тест на COVID-19, а сегодня - положительный. Никаких симптомов нет. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея".

Все остальные игроки "Милана" сдали отрицательные тесты на COVID-19. Но ранее коронавирусом заразился защитник команды Леонардо Дуарте.

Напомним, перед сезоном 2020-2021 38-летний Ибрагимович продлил контракт с "Миланом".

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Автор: Антон Дударь