Юрий Габовда отличился в матче чемпионата Беларуси.

Украинский полузащитник "Торпедо-БелАЗ" Юрий Габовда стал автором гола в ворота "Городеи" в поединке 24-го тура чемпионата Беларуси.

31-летний футболист замкнул передачу с фланга ударом в верхний угол ворот, после чего показал майку под игровой футболкой. На ней была надпись "Папа", а также нарисованное сердце.

На своей странице в Instagram Габовда опубликовал видео гола и прокомментировал эпизод:

"Папа, сегодня ровно 10 месяцев без тебя. Я сделал это, папа. Я знаю, что ты все видишь и сегодня ты самый счастливый папа в мире. Я люблю тебя, папа. Навсегда в моем сердце".

Команда Габовды одержала победу со счетом 3:1. "Торпедо-БелАЗ" имеет в своем активе 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

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Автор: Данил Слесь