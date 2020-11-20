Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера получил травму, из-за которой в ближайшее время на поле не появится.
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Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Легионер травмировал голеностоп, когда участвовал в матче за сборную Польши против Нидерландов (1:2). Сроки восстановления Кендзеры не уточняются.
В текущем сезоне поляк провел 16 матчей и сделал 1 ассист за "Динамо" во всех турнирах.
21 ноября "Динамо" на выезде встретится с "Ингульцом" в рамках 10-го тура УПЛ. Мирча Луческу не сможет рассчитывать сразу на 15 футболистов.
В лазарете "Динамо" с травмами также находятся Никита Бурда, Александр Тымчик, Владимир Костевич и Назарий Русин.
На самоизоляции из-за коронавируса остаются Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Денис Попов, Руслан Нещерет, Жерсон Родригес, Александр Сирота, Миккель Дуэлунд, Богдан Леднев, Александр Андриевский и Артем Шабанов.
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