Команда Мирчи Луческу лидирует в чемпионате / фото Динамо Киев

С 20 по 22 февраля пройдут матчи 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

В центральном матче тура 21 февраля встретятся "Десна" и "Динамо".

Расписание трансляций

20 февраля

14.00. "Мариуполь" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Александрия" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Львов" - "Колос"

Трансляция - "Футбол 2"

21 февраля

14.00. "Ингулец" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Шахтер" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Десна" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 1"

22 февраля

19.00. "Олимпик" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 1"

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

  • Начиная с этого тура, на трибуны матчей УПЛ смогут вернуться болельщики.
  • После 14 туров в таблице лидирует "Динамо", которое на 3 очка опережает "Шахтер".
  • Аутсайдерами турнира являются "Рух" и "Минай", которые набрали по 10 очков.

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Автор: Антон Дударь