Команда Мирчи Луческу лидирует в чемпионате / фото Динамо Киев
С 20 по 22 февраля пройдут матчи 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
В центральном матче тура 21 февраля встретятся "Десна" и "Динамо".
Расписание трансляций
20 февраля
14.00. "Мариуполь" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Александрия" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Львов" - "Колос"
Трансляция - "Футбол 2"
21 февраля
14.00. "Ингулец" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Шахтер" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Десна" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 1"
22 февраля
19.00. "Олимпик" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 1"
Украинская Премьер-лига: 15-й тур
- Начиная с этого тура, на трибуны матчей УПЛ смогут вернуться болельщики.
- После 14 туров в таблице лидирует "Динамо", которое на 3 очка опережает "Шахтер".
- Аутсайдерами турнира являются "Рух" и "Минай", которые набрали по 10 очков.
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