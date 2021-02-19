Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 15-го тура

"Шахтер" будет принимать "Рух", а "Динамо" встретится с "Десной".

С 20 по 22 февраля пройдут матчи 15-го тура Украинской Премьер-лиги. В центральном матче тура 21 февраля встретятся "Десна" и "Динамо". Расписание трансляций 20 февраля 14.00. "Мариуполь" - "Заря" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Александрия" - "Минай" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Львов" - "Колос" Трансляция - "Футбол 2" 21 февраля 14.00. "Ингулец" - "Ворскла" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Шахтер" - "Рух" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Десна" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 1" 22 февраля 19.00. "Олимпик" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 1" Украинская Премьер-лига: 15-й тур Начиная с этого тура, на трибуны матчей УПЛ смогут вернуться болельщики.

После 14 туров в таблице лидирует "Динамо", которое на 3 очка опережает "Шахтер".

Аутсайдерами турнира являются "Рух" и "Минай", которые набрали по 10 очков. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter