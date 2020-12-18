Украинский тренер Юрий Вернидуб назначен главным тренером молдавского Шерифа.
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Об этом сообщает официальный сайт клуба.
С ноября 2011 по май 2019 года Юрий Вернидуб возглавлял луганскую Зарю. За это время он смог вывести луганский клуб в финал Кубка Украины и добыть бронзовые медали Чемпионата Украины. Также команда под его руководством 5 сезонов подряд выступала в еврокубках, из них дважды была участником группового этапа Лиги Европы УЕФА. Два года признавался Тренером Года в Украине. Большую часть последнего сезона провел в солигорском "Шахтере", который под его руководством стал чемпионом Беларуси.
Срок соглашения и другие детали контракта пока не сообщаются.
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