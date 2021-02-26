Владимир Зеленский поздравил украинские клубы с победами.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил "Динамо" и "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.

Соответствующий пост появился на странице Зеленского в Facebook.

"Искренне поздравляю киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы! Спасибо вам, ребята! И желаю встретиться в финале!", - написал президент.

Сюжет ТСН о выходе "Динамо" и "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы:

"Шахтер" и "Динамо" в плей-офф Лиги Европы: что нужно знать

И "Шахтер", и "Динамо" оказались в плей-офф Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов.

"Горняки" в 1/16 финала по сумме двух встреч прошли тель-авивский "Маккаби" - 2:0 и 1:0.

"Динамо" в первом раунде плей-офф ЛЕ удалось обыграть "Брюгге" - 1:1 и 1:0.

Своих соперников по 1/8 финала украинские клубы узнают 26 февраля. При этом они могут встретиться друг с другом.

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Автор: Антон Дударь