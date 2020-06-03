"Рекомендую ткнуть себе в глаз": жена Степаненко опубликовала фото травмы футболиста после матча с Динамо

Полузащитник "Шахтера" получил повреждение в скандальном эпизоде матча.

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко Маргарита разместила в сети фото, как выглядит глаз футболиста после поединка 24-го тура УПЛ с киевским "Динамо".

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Девушка опубликовала пост в сторис своего Instagram.

"Может, я получу от мужа за это фото, но всем, кто сомневался, рекомендую попробовать ткнуть себя пальцем в глаз, а потом пробежать 12 км. И желаю, чтобы у вас не болело, не пекло и не слезилось", - написала Маргарита Степаненко.

Напомним, "Шахтер" одержал победу в матче со счетом 3:1. На 19-й минуте судья Екатерина Монзуль воспользовалась VAR и отменила гол динамовца Сергея Сидорчука, зафиксировав фол защитника киевлян Дениса Попова на Тарасе Степаненко в штрафной "горняков". Многие болельщики и эксперты заподозрили полузащитника "Шахтера" в симуляции.

Как сообщал УНИАН, ранее Степаненко отреагировал на обвинения в симуляции в скандальном эпизоде матча с "Динамо".

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