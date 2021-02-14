За 90 минут миланцы ни разу не ударили в створ ворот.

В рамках 22-го тура Серии А "Милан" на выезде проиграл "Специи" со счетом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме. В последних 5 матчах это уже третье поражение для "Милана".

18 февраля подопечным Пиоли предстоит сыграть матч на выезде против "Црвены Звезды" в Лиге Европы. А уже 21 февраля состоится миланское дерби с "Интером", где померятся силами лидеры Италии.

Чемпионат Италии, 22-й тур

"Специя" - "Милан" 2:0

Голы: Маджоре 56, С. Бастони 67

"Специя": Проведель, Виньяли, Эрлич, Исмаили, С. Бастони, Эстевес, Г. Риччи, Маджоре (Акампора, 83), Сапонара, Агудело, Гьяси

"Милан": Д. Доннарумма, Далот, Кьер (Томори, 65), Романьоли, Эрнандес, Беннасер (Мейте, 64), Кэсси, Салемакерс( Кастильехо, 83), Чалханоглу (Хауге, 83), Леау (Манджукич, 64), Ибрагимович

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Серия А: положение команд

После 22 тура "Милан" сохраняет лидерство в Серии А. У команды Стефано Пиоли - 49 очков, на 2 больше, чем у "Интера", который занимает вторую строчку. Но "нерадзурри" имеют матч в запасе.

"Наполи" и "Ювентус" имеют 40 и 42 очка соответственно. Но обе команды имеют матч в запасе между собой.

"Специя" поднялась на 14 место. У них 24 очка после 22 туров.

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Автор: Будрин Артем