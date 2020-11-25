Апелляционный комитет УЕФА провел заседание, по итогам которого принял решение засчитать сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций.
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Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Во время заседания представители Швейцарии и Украины представили свои аргументы по поводу отмены поединка, после чего было вынесено окончательное решение.
Сборной Украины засчитано поражение со счетом 0:3.
Вице-президент УАФ Юрий Записоцкий уже заявил, что это решение будет обжаловано в Лозанне:
"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА, УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью".
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
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