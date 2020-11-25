Доводы украинской стороны не убедили руководство европейского футбола.

Апелляционный комитет УЕФА провел заседание, по итогам которого принял решение засчитать сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций.

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Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Во время заседания представители Швейцарии и Украины представили свои аргументы по поводу отмены поединка, после чего было вынесено окончательное решение.

Сборной Украины засчитано поражение со счетом 0:3.

Вице-президент УАФ Юрий Записоцкий уже заявил, что это решение будет обжаловано в Лозанне:

"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА, УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью".

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

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Автор: Данил Слесь