Украинская ассоциация футбола получила от УЕФА мотивационную часть решения о присуждении технического поражения сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.
Об этом сообщает "Футбол NEWS", передает Tribuna.com.
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Мотивационная часть решения составляет 17 страниц, она подписана главой апелляционного комитета УЕФА Педро Томасом.
Отмечается, что сборная Украины получила техническое поражение, так как УАФ должна была предусмотреть потенциальную необходимость замены команды в полном составе еще после положительных тестов в Германии.
УАФ изучает документы и готовит подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны.
Техническое поражение сборной Украине: главное
- Из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Еще до решения УЕФА стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение. После решения в УАФ подтвердили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд Лозанны.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
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