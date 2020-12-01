В УЕФА объяснили, почему сборная Украины получила техническое поражение.

Украинская ассоциация футбола получила от УЕФА мотивационную часть решения о присуждении технического поражения сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.

Об этом сообщает "Футбол NEWS", передает Tribuna.com.

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Мотивационная часть решения составляет 17 страниц, она подписана главой апелляционного комитета УЕФА Педро Томасом.

Отмечается, что сборная Украины получила техническое поражение, так как УАФ должна была предусмотреть потенциальную необходимость замены команды в полном составе еще после положительных тестов в Германии.

УАФ изучает документы и готовит подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

Техническое поражение сборной Украине: главное

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Автор: Антон Дударь