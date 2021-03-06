Алиса Шмидт дает видеоуроки вместе с бывшим клубом Андрея Ярмоленко.

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт присоединилась к интерактиву, который использует один из наиболее известных немецких футбольных клубов - дортмундская "Боруссия".

22-летняя спортсменка стала приглашенной гостьей на официальный ютуб-канал команды. Компанию ей составил Феликс Пасслак - хавбек "шмелей".

Цель проекта - давать видеоурок для болельщиков и поощрять заниматься спортом. Шмидт показывала футболисту упражнения на растяжку, а также на укрепление мышц ног. Наблюдательные зрители заметили, что футболист больше пялился на Алису, чем делал растяжку.

"Теперь понятно, почему футболисты не хотят покидать "Боруссию", - прикалываются болельщики.

Напомним, что авторитетный портал Busted Coverage признал Алису самой сексуальной спортсменкой планеты 2020 года.

Алиса Шмидт: главные достижения

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет.

В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Алиса имеет большую аудиторию поклонников. Количество ее фолловеров в Instagram достигает 1,5 миллиона человек. Она намерена стать фитнес-блогером.

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Автор: Будрин Артем