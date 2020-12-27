Сергей Палкин заявил, что "горняки" не будут покупать центрального защитника и нападающего.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "горняков".

Об этом он сказал в интервью Shakhtar TV.

"Что касается приобретений, то мы уже думаем о некоторых позициях в это трансферное окно. Хочу сказать только одно: это не центральные защитники и не нападающий - имею в виду "9-й" номер. Нужно не забывать, что есть лимит на легионеров. Если говорить об украинцах, то сегодня в украинском чемпионате мы не видим, кто мог бы быть сильнее наших ребят. Если говорить о Европе, то вспоминаем пункт А - лимит на легионеров", - сказал Палкин.

Он подчеркнул, что в обороне у "Шахтера" раскрылся Витао, а также есть молодой Валерий Бондарь и "молодой, но опытный" Николай Матвиенко.

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"Мы верим в наших ребят, что они будут расти от матча к матчу. Поэтому вопрос закрыт", - сказал Палкин.

Что касается центрального нападающего, то Палкин напомнил, что у "Шахтера" есть Жуниор Мораес и Дентиньо, которые "выходят и дают результат".

"Также есть Фернандо, Сикан, Вьюнник. Мы верим в них. Если мы сегодня выйдем на рынок, чтобы купить иностранца, то будем должны закрыть дорогу этим ребятам. А это неправильная стратегия. Мы хотим принимать такие решения, которые приведут к развитию команды. Мы должны дать знать этим парням, что верим в них и ждем. Мы видим в них перспективу", - добавил гендиректор "Шахтера".

"Шахтер": трансферные новости

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Автор: Антон Дударь