Бразилец не потерял желания играть в футбол.

Игрок донецкого "Шахтера" Тайсон получил шанс проявить себя во второй команде "Шахтера" - U-21. Дублеры "горняков" играли против "Ворсклы" U-21 в рамках 20-го тура молодежного первенства Украины.

В дебюте второго тайма 33-летний бразилец забил последний гол в матче, который стал победным. Полузащитник эффектно откликнулся на пас Дмитрия Капинуса с фланга и расстрелял голкипера оппонента.

Это дебютный гол экс-звезды харьковского "Металлиста" за дубль "горняков".

Отметим, что донецкий коллектив выиграл со счетом 2:1 благодаря голам Андрея Чирука и Тайсона, а за полтавчан отличился Данил Кравчук.

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Скандальная ситуация с Тайсоном в "Шахтере": что известно

О том, что Тайсон переведен во вторую команду "Шахтера", стало известно 20 марта, когда тренерский штаб не взял бразильца на матч против "Львова".

Позже Дарио Срна рассказал, что Тайсон переведен в дубль из-за того, что отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".

Сам бразилец, комментируя ситуацию, заявил, что "поспорил с тренером". Также сообщалось об еще одной детали конфликтной ситуации.

Также известно, что "Шахтер" оштрафовал Тайсона более чем на половину месячной зарплаты.

Контракт Тайсона с "горняками" истекает летом.

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Автор: Будрин Артем