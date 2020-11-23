Ведущие украинские клубы "Шахтер" и "Динамо" попали в топ-30 самых дорогих команд по стоимости футболистов, которые представляют не топ-чемпионаты.
В рейтинг портала Tranfermarkt не вошли клубы из элитных дивизионов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.
"Шахтер" расположился на 11-й позиции. Стоимость состава "горняков" оценивается в 135 миллионов евро. "Динамо" находится на 21-й строчке - 100,5 млн евро.
Самым дорогим клубом стала португальская "Бенфика" - 302,7 млн евро. В топ-3 вошли нидерландский "Аякс" (291,5 млн евро) и португальский "Порту" (255 млн евро).
Топ-10 рейтинга Tranfermarkt:
1. "Бенфика" (Португалия) - 302,7 млн евро
2. "Аякс" (Нидерланды) - 291,5
3. "Порту" (Португалия) - 255
4. "Зенит" (Россия) - 180,3
5. ПСВ (Нидерланды) - 163,6
6. "Спортинг" (Португалия) - 149,4
7. "Брюгге" (Бельгия) - 144,2
8. "Зальцбург" (Австрия) - 144
9. ЦСКА (Россия) - 138,2
10. "Борнмут" (Англия, Чемпионшип) - 137,7
...
11. "Шахтер" Донецк (Украина) - 135
...
21. "Динамо" Киев (Украина) - 100,5
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