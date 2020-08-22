Шахтер - Динамо: стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок Украины

Матч украинских грандов пройдет в Киеве.

Украинская ассоциация футбола назначила арбитров, которые будут работать на матче за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Главным рефери матча стал Виталий Романов из Днепра. Помогать ему на линиях будут Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон). Арбитром VAR назначен Евгений Арановский из Киева.

"Шахтер" будет бороться за трофей в статусе чемпиона Украины, а "Динамо" - как обладатель Кубка страны.

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Поединок за Суперкубок пройдет 25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 21.00.

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу проведет свой первый матч против "Шахтера", который возглавлял на протяжении двенадцати лет.

"Шахтер" и "Динамо" - единственные клубы, которые становились обладателями Суперкубка Украины. У обоих грандов - по 8 побед.

Рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Украины среди тренеров является Мирча Луческу, который выигрывал трофей 7 раз.

В прошлом сезоне обладателем трофея стало "Динамо", которое обыграло "горняков" со счетом 2:1.

В предыдущие пять лет матч за Суперкубок Украины неизменно принимал стадион "Черноморец" в Одессе.

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Автор: Данил Слесь