В центральном матче тура "горняки" потеряли очки.

В десятом туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал "Александрию".

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В первом тайме главным событием стало удаление форварда "горняков" Жуниора Мораеса. На 29-й минуте он поскользнулся и совершил подкат в ногу Банаде. Главный арбитр Екатерина Монзуль сначала показала желтую карточку Мораесу, после чего посмотрела повтор с помощью VAR и решила удалить футболиста - "Шахтер" остался в меньшинстве.

На 47-й минуте "Шахтеру" удалось повести в счете: Додо ударом головой замкнул подачу с фланга от Алана Патрика.

Уже спустя шесть минут гости восстановили равновесие. Банада оказался без опеки защитников в штрафной дончан и замкнул прострел от Ковальца - 1:1.

Ближе к концу матча команды обменялись супермоментами. На 75-й минуте Дентиньо пробивал низом, а Гречишкин выбил мяч с линии ворот, после чего вратарь успел накрыть мяч. Спустя две минуты Третьяков пробил в перекладину после передачи Лучкевича в контратаке.

"Шахтер" в последние минуты владел преимуществом, но забить победный мяч хозяева не смогли.

После этой ничьи отставание "Шахтера" от "Динамо" составляет три очка. "Александрия" с 14 очками идет шестой.

"Шахтер" - "Александрия" - 1:1

Голы: Додо, 47 - Банада, 53

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Майкон, 69), Степаненко, Маркос Антонио (Дентиньо, 43), Тете, Алан Патрик (Фернандо, 69), Соломон, Мораес

"Александрия": Билык, Пашаев, Мельник, Бабогло, Вантух, Ковалец (Грицук, 90), Банада, Гречишкин, Лучкевич, Ситало (Устименко, 73), Третьяков (Шастал, 81)

Предупреждения: Сиприано, Матвиенко - Третьяков, Ковалец

Удаление: Мораес, 31

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

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Автор: Данил Слесь