Команды сыграют на День всех влюбленных.

Матч 14-го тура УПЛ между "Колосом" и "Шахтером" перенесен на 14-е февраля на стадион "Динамо" имени Лобановского в Киеве. Встреча начнется, как и планировалось, в 14:00.

Об этом сообщает ФК "Колос" у себя на официальном сайте.

Изначально поединок должен был пройти в субботу, 13-го февраля, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Но ужасное состояние поля этого сделать не позволило.

Напомним, что матч первого круга между этими командами завершился со счетом 3:1 в пользу "Шахтера".

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Украинская Премьер-лига: 13-й тур

После 13 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 30 очков и на одно очко опережает "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Десна" (23 очков).

В зоне вылета идет "Днепр-1", у которого в активе 8 очков.

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Автор: Будрин Артем