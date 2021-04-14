Женская сборная Украины проиграла команде Северной Ирландии в плей-офф за право выступить на Евро-2022 (1:2 дома и 0:2 в гостях).
В ответной игре на поле произошел довольно странный эпизод - на 87-й минуте матча украинка Натия Панцулая заработала нелепую красную карточку.
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Панцулая была первой на мяче, который катился в сторону штрафной украинской сборной. Но вместо того, чтобы взять его под контроль, она решила пойти на соперницу, которая была достаточно далеко и не имела шансов оказаться на мяче первой. Судя по всему, Панцулая хотела, чтобы мяч прикатился к голкиперу, но допустила ошибку.
В итоге украинка врезалась в футболистку сборной Северной Ирландии, сбив ее с ног, и получила красную карточку.
В оставшееся время Украина в меньшинстве пропустила еще раз.
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