Сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат Европы.

Женская сборная Украины проиграла команде Северной Ирландии в плей-офф за право выступить на Евро-2022 (1:2 дома и 0:2 в гостях).

В ответной игре на поле произошел довольно странный эпизод - на 87-й минуте матча украинка Натия Панцулая заработала нелепую красную карточку.

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Панцулая была первой на мяче, который катился в сторону штрафной украинской сборной. Но вместо того, чтобы взять его под контроль, она решила пойти на соперницу, которая была достаточно далеко и не имела шансов оказаться на мяче первой. Судя по всему, Панцулая хотела, чтобы мяч прикатился к голкиперу, но допустила ошибку.

В итоге украинка врезалась в футболистку сборной Северной Ирландии, сбив ее с ног, и получила красную карточку.

В оставшееся время Украина в меньшинстве пропустила еще раз.

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Автор: Антон Дударь