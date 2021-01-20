Тренерский штаб сборной Украины пополнился итальянским специалистом Луиджи Ночентини.
УАФ уже подписала контракт с 32-летним тренером, сообщил официальный сайт организации.
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Ночентини является специалистом по тактико-технической аналитике футбола и имеет опыт работы в Италии, а также в мадридском "Реале".
В 2015-2018 годах он помогал в "Эмполи" и "Наполи" известному тренеру Маурицио Сарри. В 2019 году Ночентино работал в скаутской системе "Реала".
Его последним местом работы был украинский "Днепр-1". В прошлом сезоне Ночентино входил в тренерский штаб днепрян.
В обязанности специалиста будут входить наблюдение и сбор информации о кандидатах в национальную и молодежную команды, а также координация подготовки всех юношеских сборных Украины.
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