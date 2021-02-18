Национальная сборная Украины по футболу в первом рейтинге ФИФА за 2021 год заняла 24-ю строчку.
Рейтинг можно увидеть на официальном сайте ФИФА.
Украина удержала 24-ю позицию, на которой завершила прошлый год.
Что касается оппонентов команды Андрея Шевченко по групповому раунду Евро-2020, то выше всего находятся Нидерланды, которые идут 14-ми. Наш лобовой соперник, Австрия, по соседству с нами, на 23-й строчке. Северная Македония лишь 65-я.
Среди конкурентов "сине-желтых" по отборочному циклу к чемпионату мира лучшие позиции у Франции, которая занимает второе место и уступает лишь Бельгии. Финляндия - 55-я, Босния и Герцеговина - 56-я, Казахстан - 122-й.
Читайте такжеВ Лозанне рассмотрели апелляцию УАФ по делу о техническом поражении для сборной Украины
Сборная Украины: последние новости
- В тренерский штаб Андрея Шевченко в украинской сборной вошел еще один итальянский специалист.
- Президент УАФ Андрей Павелко оценил шансы УАФ выиграть апелляцию по делу о техническом поражении для сборной Украины за матч со Швейцарией.
- УАФ опубликовала предварительный календарь всех уже запланированных матчей сборной Украины на 2021 год.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram