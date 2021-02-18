Лидирует в зачете Бельгия, как и в конце прошлого года.

Национальная сборная Украины по футболу в первом рейтинге ФИФА за 2021 год заняла 24-ю строчку.

Рейтинг можно увидеть на официальном сайте ФИФА.

Украина удержала 24-ю позицию, на которой завершила прошлый год.

Что касается оппонентов команды Андрея Шевченко по групповому раунду Евро-2020, то выше всего находятся Нидерланды, которые идут 14-ми. Наш лобовой соперник, Австрия, по соседству с нами, на 23-й строчке. Северная Македония лишь 65-я.

Среди конкурентов "сине-желтых" по отборочному циклу к чемпионату мира лучшие позиции у Франции, которая занимает второе место и уступает лишь Бельгии. Финляндия - 55-я, Босния и Герцеговина - 56-я, Казахстан - 122-й.

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Автор: Будрин Артем