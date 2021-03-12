Поединок против чемпионов мира будет судить немецкий рефери.

Сборная Украины в марте стартует в квалификации на чемпионат мира-2022. Уже известно, кто будет судить первые два матча "желто-синих": против Франции и Финляндии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок Франция - Украина рассудит бригада арбитров во главе с 39-летним немцем Тобиасом Штилером.

Читайте такжеАнглийский футболист изъявил желание выступать за сборную Украины: он уже контактирует с УАФНа матче Украина - Финляндия будет работать бригада арбитров из Румынии. Главным рефери назначен 36-летний Иштван Ковач.

Штилер ранее на матчах украинской сборной не работал. В то же время Ковач уже пересекался с "желто-синими". В 2014 году он судил товарищеский матч Украина - Молдова (1:0).

Сборная Украины: матчи в марте

Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Стартовать в отборе предстоит 24 марта на стадионе "Сен-Дени" матчем против действующих чемпионов мира французов.

28 и 31 марта Украина проведет два матча во Львове - сперва против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.

Андрей Шевченко уже огласил расширенный список игроков, вызванных в сборную.

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Автор: Антон Дударь