Украинская ассоциация футбола продлила контракты с тренерами молодежных и юношеских сборных.

Бывший полузащитник "Днепра" и "Динамо" Руслан Ротань останется главным тренером молодежной сборной Украины на ближайший год.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Контракт с Ротанем продлен на год из-за "неопределенности с проведением официальных соревнований в связи с пандемией коронавируса".

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В УАФ приняли решение продлить на один год соглашения со всеми специалистами, контракты которых истекали в 2020 году.

Таким образом, на год также были продлены контракты с главным тренером сборной Украины U-19 Владимиром Езерским, с главным тренером команды U-17 Сергеем Нагорняком, а также наставником команды U-16 Олегом Кузнецовым.

Кроме того, продлены соглашения с тренерами женских сборных: наставником национальной сборной Натальей Зинченко, WU-19 - Валерием Паламарчуком и WU-17 - Сергеем Сапроновым.

Молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2021: что нужно знать

Сборная Украины провалила задачу выхода на Евро-2021.

Подопечные Руслана Ротаня выступали в одной группе с командами Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты.

За два тура до финиша квалификации украинцы уступили Северной Ирландии, из-за чего досрочно потеряли шансы на выход на Евро-2021.

По итогам квалификации Украина в десяти матчах набрала 16 очков (5 побед, 1 ничья и 4 поражения) и финишировала на 3-м месте в своей отборочной группе, уступив Дании (26) и Румынии (20). На Евро U-21 вышли победители групп, а также лучшие вторые места.

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Автор: Антон Дударь