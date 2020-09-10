"Балтика" решила оригинально представить нового игрока, но пост пришлось удалять.

Футбольный клуб "Балтика" оскандалился, анонсируя предстоящий трансфер игрока в сети.

В пресс-службе клуба решили пошутить про яд "Новичок" и отравление российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает sports.ru. Соответствующий пост появился на странице клуба в соцсети.

"По официальным данным, в организме футбольного клуба "Балтика" обнаружен "Новичок", - говорилось в посте, в котором также был размещен снимок берлинской клиники Charite, где проходит лечение Навальный.

Через некоторое время пост был удален. Как сообщает Telegram-канал "Подъем", в пресс-службе объяснили, что никто не будет нести наказание за неудачную шутку:

"К нам приезжает новичок-игрок, так решили его креативно представить. Почитали комментарии - не всем зашло. Решили, что лучше это убрать. А за что наказывать? Если увольнять людей каждый раз, когда кому-то что-то не зашло, мы столько сотрудников не соберем".

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Автор: Антон Дударь