Футбольный клуб "Балтика" оскандалился, анонсируя предстоящий трансфер игрока в сети.
В пресс-службе клуба решили пошутить про яд "Новичок" и отравление российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает sports.ru. Соответствующий пост появился на странице клуба в соцсети.
"По официальным данным, в организме футбольного клуба "Балтика" обнаружен "Новичок", - говорилось в посте, в котором также был размещен снимок берлинской клиники Charite, где проходит лечение Навальный.
Через некоторое время пост был удален. Как сообщает Telegram-канал "Подъем", в пресс-службе объяснили, что никто не будет нести наказание за неудачную шутку:
"К нам приезжает новичок-игрок, так решили его креативно представить. Почитали комментарии - не всем зашло. Решили, что лучше это убрать. А за что наказывать? Если увольнять людей каждый раз, когда кому-то что-то не зашло, мы столько сотрудников не соберем".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Борьба с коронавирусом "по-богатому": скандальный российский футболист носит маску из крокодиловой кожи (фото)
- В России арбитр ударил футболиста по лицу во время матча (видео)
- "Не было возможности уехать": выгнанный из украинского клуба футболист объяснил, почему выступал в "ЛНР"
- "Иди бухай на лавочке": экс-футболист Алиев нарвался на критику в сети из-за шутки о Луческу (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram