Андрей Лунин провел матч в запасе "сливочных".

Мадридский "Реал" не сумел одержать победу в стартовом для себя матче в чемпионате Испании.

В рамках 2-го тура (игра 1-го тура против "Хетафе" была отложена) "сливочные" на выезде не сумели обыграть "Реал Сосьедад".

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Встреча завершилась без забитых мячей.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

В составе "Сосьедада" в этой встрече дебютировал звездный ветеран Давид Сильва.

"Реал Сосьедад" - "Реал" - 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Элустондо, Муньос, Гевара (Гонсалес, 89), Мерино, Порту, Оярсабаль (Янузай, 74), Барренечеа (Баутиста, 74), Исак (Сильва, 63)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Кроос, Эдегор (Каземиро, 69), Родриго (Марвин, 70), Бензема, Винисиус (Аррибас, 90+1)

"Реал": защита титула

В прошлом сезоне "Реал" в 34-й раз в истории завоевал титул чемпиона Испании.

Французский тренер Зинедин Зидан выиграл уже одиннадцатый титул во главе "сливочных".

В межсезонье "Реал" не подписывал новичков, но из аренд в команду вернулись, в частности, Андрей Лунин, Мартин Эдегор и Альваро Одриосола. В то же время "сливочные" расчистили состав. Гарет Бэйл перешел в "Тоттенхэм", Хамес Родригес - в "Эвертон". Также "Реал" продал защитников Серхио Регилона и Ашрафа Хакими, которые прошлый сезон проводили в арендах.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" 26 сентября на выезде сыграет против "Бетиса".

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Автор: Антон Дударь