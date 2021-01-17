Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может дебютировать за чемпионов Испании уже 20 января.
Об этом сообщает Defensa Central.
Главный тренер "сливочных" Зидан имел частную беседу с 21-летним украинцем и сообщил, что хочет видеть его в стартовом составе на матч 1/16 Кубка Испании против "Алькояно" в то время как Тибо Куртуа получит передышку.
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Матч состоится 20 января в 20:00.
Лунин летом 2018 года подписал контракт с "Реалом", но до сих пор не сыграл ни одной минуты в официальных матчах. Андрея отправляли трижды в аренду: в "Вальядолид", "Леганес" и "Реал Овьедо".
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