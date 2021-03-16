"Сливочные" одержали домашнюю победу, а Руслан Малиновский отыграл весь матч.

Мадридский "Реал" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Во втором матче 1/8 финала мадридцы вновь обыграли "Аталанту".

Начало встречи прошло с преимуществом "Аталанты", но в середине тайма "Реал" выровнял ситуацию, а забили хозяева с первого же своего шанса, который появился после ошибки соперника. Марко Спортьелло выбил мяч на Луку Модрича, тот отпасовал на Карима Бензема, который из пределов штрафной не промахнулся.

Читайте такжеРеал в плей-офф Лиги чемпионов едва смог обыграть команду, которая играла вдесятером (видео)Во втором тайме "сливочные" удвоили перевес - неточный пас Йосипа Иличича привел к контратаке, в которой Винисиус Жуниор заработал пенальти (VAR решил, что Рафаэль Толой сбивал бразильца уже в штрафной). Серхио Рамос уверенно забил с "точки".

В концовке "Аталанта" ненадолго вернула интригу после точного удара Луиса Муриэля со штрафного, но следом Марко Асенсио ударом во вратарский угол поставил точку.

Украинец Руслан Малиновский провел на поле весь матч. Он отметился двумя острыми передачами, после которых Дуван Сапата не смог переиграть Тибо Куртуа, а также двумя неточными ударами из-за пределов штрафной.

"Реал" - "Аталанта" - 3:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Бензема, 34, Рамос, 60 (с пенальти), Асенсио, 84 - Муриэль, 83

"Реал": Куртуа, Менди, Рамос (Милитао, 63), Варан, Начо, Вальверде (Асенсио, 82), Кроос, Васкес, Модрич, Винисиус Жуниор (Родриго, 69), Бензема

"Аталанта": Спортьелло, Ромеро, Толой (Паломино, 61), Джимсити, Меле, Госенс (Иличич, 57), де Рон, Пессина (Кальдара, 84), Малиновский, Пашалич (Сапата, 46), Муриэль (Миранчук, 84)

Предупреждения: Вальверде, Кроос, Начо - Толой

Видеообзор матча от Volia Sport.

"Реал" - "Аталанта": итоги матча

"Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за три сезона.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Карим Бензема (оценка - 8,6).

Руслан Малиновский получил вторую самую высокую оценку в составе "Аталанты" (6,7) после Луиса Муриэля (7,1).

На счету Карима Бензема теперь 70 голов в Лиге чемпионов, он вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира и вскоре может обойти испанца Рауля (71 гол).

Соперник "Реала" по четвертьфиналу станет известен 19 марта, когда состоится жеребьевка.

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Автор: Антон Дударь