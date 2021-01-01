Сборная Украины по футболу поздравила болельщиков с Новым годом.

Видеопоздравление опубликовано на официальном YouTube-канале УАФ.

Фанатов поздравляли Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук и другие.

"Друзья, вот и заканчивается 2020 год. Пусть 2021-й принесет больше праздничных дней, позитивных эмоций и негативных тестов, полных стадионов и сумасшедшей поддержки. Здоровья всем нам и вам. Больше улыбок, больше поводов для радости, больше поводов для гордости и меньше проблем. Успехов сборной в 2021 году, особенно на Евро-2020", - сказали футболисты.