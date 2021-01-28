Мадридский "Реал" договорился с хорватским полузащитником Лукой Модричем о продлении контрактного соглашения.
Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в Twitter.
В ближайшее время ожидается подписание нового соглашения. Действующий контракт 35-летнего хавбека истекает летом 2021 года. Соглашение с полузащитником будет продлено до июня 2022 года.
Напомним, что Модрич завоевал награду "Золотой мяч" в 2018 году. В том сезоне хорват довел свою сборную до финала чемпионата мира в России, а также выиграл Лигу чемпионов в киевском финале.
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В текущем сезоне Лука сыграл за "Реал" 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
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