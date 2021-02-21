"Интер" укрепился на вершине турнирной таблицы Серии А.

В центральном матче 23-го тура Серии А встречались "Милан" и "Интер".

Настоящей битвы в дерби не получилось - "нерадзури" доминировали в матче и одержали разгромную победу.

Читайте такжеМилан позорно проиграл новичку чемпионата ИталииДубль у победителей сделал Лаутаро Мартинес, который отличился в дебютах каждого из таймов. А Ромелу Лукаку забил свой 17-й гол и вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата Италии (у Криштиану Роналду - 16 мячей).

"Милан" - "Интер" - 0:3

Голы: Мартинес, 5, 57, Лукаку, 65

"Милан": Дж. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Тонали (Мейте, 66), Кессье, Салемаркес (Леау, 67), Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо, 74)

"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей, Бастони, Хакими (Янг, 83), Барелла (Видаль, 85), Брозович, Эриксен (Гальярдини, 78), Перишич (Дармиан, 78), Лукаку, Мартинес (Санчес, 78)

Серия А: положение команд

"Интер" набрал 53 очка в 23 турах и оторвался от "Милана" на 4 пункта.

Далее в таблице идут "Рома" (22 матча, 43 очка), "Лацио" (23 матча, 43 очка), "Ювентус" (21 матч, 42 очка) и "Наполи" (21 матч, 40 очков)

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Автор: Антон Дударь