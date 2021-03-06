"Король футбола" узнает в нападающем себя в молодости.

Гениальный бразилец Пеле считает, что 22-летнему французу Килиану Мбаппе по силам стать его наследником.

Об этом сообщает Leparisien.

"Мбаппе может стать моим наследником, и я сейчас не шучу. В его скоростной игре я вижу себя. Это форвард с очень быстрым мышлением. Получая мяч, он уже знает, что с ним делать, он уже держит в уме направление движения и лучшее решение. Сейчас в футболе эти качества очень важны. Ну и к тому же Килиан очень быстро бегает и обводит, как и я", - выписал комплимент и аванс своему коллеге по амплуа Пеле.

Заметим, что Мбаппе является действующим чемпионом мира. В 2018 году он привел сборную Францию к победе на мундиале. У Пеле 3 выигранных чемпионата мира.

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Автор: Будрин Артем