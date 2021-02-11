Команда Пепа Гвардиолы и Александра Зинченко выиграла уже 15 матчей подряд.

"Манчестер Сити" победил "Суонси" в 1/8 финала Кубка Англии (3:1) и установил рекорд английского футбола.

Как сообщает ESPN в Twitter, эта победа стала для "Сити" пятнадцатой подряд во всех турнирах.

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Такая серия является рекордной для клубов из высшего дивизиона чемпионата Англии. Ранее никому не удавалось одержать 15 побед подряд во всех турнирах.

Предыдущий рекорд удерживали "Престон" (в сезоне 1891/92) и "Арсенал" (в сезоне 1987/88), которые побеждали в 14 матчах подряд.

В рамках этой серии "Сити" одержал 10 побед в АПЛ, 2 - в Кубке Лиги и 3 - в Кубке Англии. "Горожане" забили 40 голов, а пропустили всего 5.

Беспроигрышная серия "Ман Сити" на данный момент насчитывает и вовсе 22 матча, она длится с ноября.

"Нельзя отрицать, что мы гордимся и довольны тем, что сумели побить этот давний рекорд. Рекорды для этого и существуют. В наше время нелегко выиграть 15 матчей подряд", - отметил главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола, которого цитирует BBC.

Добавим, что Александр Зинченко в матче против "Суонси" не играл - украинец, который в последнее время закрепился в основном составе "Сити", получил возможность отдохнуть.

"Манчестер Сити": результаты сезона

"Манчестер Сити" неуверенно стартовал в сезоне, но после последних успешных результатов команда вырвалась в лидеры АПЛ и на 5 очков опережает ближайшего преследователя "МЮ", имея при этом матч в запасе.

В Кубке Англии "Сити" добрался уже до четвертьфинала, а в Кубке английской лиги вышел в финал, обыграв "МЮ".

В Лиге чемпионов "Ман Сити" уверенно занял первое место в одной группе с "Порту", "Олимпиакосом" и "Марселем", набрав 16 очков.

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Автор: Антон Дударь