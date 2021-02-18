Лучший тренер Украины 2002 года ни на мгновение не сомневается в успехе "горняков".

Авторитетный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями относительно первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер". Специалист дал прогноз.

Об этом сообщает sport.ua.

"Да, в матче с "Колосом" футболистам "Шахтера", особенно южным ребятам, сложно было в таких погодных условиях продемонстрировать свою технику и навыки. Зато в Тель-Авиве на отличном поле "Шахтер" максимально покажет свое мастерство и однозначно выиграет у "Маккаби", - считает Грозный.

"Уровень футболистов "Шахтера" значительно выше, чем у израильтян. Это они доказали в матчах против "Реала" и "Интера" в Лиге чемпионов. Я не сомневаюсь в успехе "Шахтера", как и "Динамо". Думаю, обе украинские команды выиграют", - оптимистично настроен 64-летний специалист.

Заметим, что Грозный дважды становился лучшим тренером Украины - в 1996 и 2002 годах. 5 раз он становился чемпионом России, будучи ассистентом главного тренера московского "Спартака". Грозному присвоили звание Заслуженного тренера Украины.

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"Маккаби" - "Шахтер": перед матчем

"Маккаби" Тель-Авив является чемпионом Израиля сезона 2019-2020.

В еврокубках команда начинала свой путь в квалификации Лиги чемпионов, но вылетела от "Зальцбурга", после чего заняла второе место в группе Лиги Европы с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".

"Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков и заняли третье место в группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

В "Шахтере" остались довольны жребием Лиги Европы.

В первом матче УПЛ 2021 года "Шахтер" неожиданно потерял очки с "Колосом". В "Маккаби" во внутреннем чемпионате Израиля продолжается победная серия из шести матчей подряд. Команда занимает второе место.

Судить матч "Маккаби" - "Шахтер" будет француз Франсуа Летексье.

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Автор: Будрин Артем