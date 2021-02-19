Луиш Каштру заявил, что "Шахтер" одержал сложную, но заслуженную победу.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился своими эмоциями после победы над "Маккаби" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Слова Каштру приводит сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Первый тайм хороший, было преимущество в один гол, также доминировали в последние 15 минут. Мы хотели победить сегодня, это то, что нас сегодня интересовало. Мы смогли это сделать против команды, которая не проигрывала десять матчей. Они проводили фантастические игры в чемпионате, поэтому наша победа сложная, но заслуженная", - сказал Каштру.

Португальский тренер также подчеркнул, что в двухматчевом противостоянии еще ничего не решено:

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"Мы посвящаем эту победу тем, кто нас поддерживает каждый день. У нас остается ответный поединок, у нас есть преимущество, полпути пройдено. Пока еще ничего не выиграли, ничего не решено. Лучше уехать с 2:0, чем с 1:0. Но и лучше было бы выиграть 3:0. Мы довольны тем, что мы сделали".

"Маккаби" - "Шахтер": итоги матча

"Шахтер" обыграл "Маккаби" со счетом 2:0 благодаря голам Алана Патрика и Тете.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Николай Матвиенко (оценка - 8,2).

Алан Патрик во второй раз подряд забил первый гол "Шахтера" в году. В 2020-м он отличился в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

"Шахтер" впервые с сезона 2016-2017 победил в еврокубках в гостях с разницей в два мяча.

Ответная встреча команд состоится 25 февраля.

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Автор: Антон Дударь