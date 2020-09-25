Лига Европы: результаты всех матчей третьего раунда квалификации

01:21, 25.09.2020 88

Украинские клубы вылетели, "Бешикташ" проиграл в серии пенальти, "Милан" и "Тоттенхэм" прошли дальше.

Состоялись матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы, по итогам которых определились все участники решающей стадии отбора. Результаты всех матчей "Вольфсбург" - "Десна" - 2:0 Читайте такжеДесна в меньшинстве уступила Вольфсбургу и покинула Лигу Европы (фото) "Риека" - "Колос" - 2:0 (в доп. время) "Аполлон" - "Лех" - 0:5 "Арарат-Армения" - "Целе" - 1:0 (в доп. время) "КуПС" - "Судува" - 2:0 "Виктория" Пльзень - "Сеннерюске" - 3:0 "Фехервар" - "Реймс" - 0:0 (4:1 по пенальти) "Ростов" - "Маккаби" Хайфа - 1:2 "Флориана" - "Флора" - 0:0 (2:4 по пенальти) "Юргорден" - "ЧФР Клуж" - 0:1 "Рига" - "Селтик" - 0:1 ЦСКА София - "Б-36" - 3:1 "Бешикташ" - "Риу Аве" - 1:1 (по пенальти - 2:4) "Русенборг" - "Аланьяспор" - 1:0 "Шарлеруа" - "Партизан" - 2:1 (в доп. время) "Мальме" - "Локомотива" Загреб - 5:0 "Мура" - ПСВ - 1:5 "Хапоэль" Беэр-Шева - "Мазервелл" - 3:0 Читайте такжеКолос под проливным дождем завершил выступление в Лиге Европы "Стяуа" - "Слован" Либерец - 0:2 "Клаксвик" - "Динамо" Тбилиси - 6:1 "Шериф" - "Дандолк" - 1:1 (3:5 по пенальти) "Сараево" - "Будучность" - 2:1 АПОЕЛ - "Зриньски" - 2:2 (4:2 по пенальти) "Галатасарай" - "Хайдук" - 2:0 "Копенгаген" - "Пяст" - 3:0 "Стандард" - "Войводина" - 2:1 (в доп. время) "Шкендия" - "Тоттенхэм" - 1:3 "Гранада" - "Локомотиви" - 2:0 "Легия" - "Дрита" - 2:0 "Базель" - "Анортосис" - 3:2 "Милан" - "Буде-Глимт" - 3:2 ЛАСК - "ДАК-1904" - 7:0 "Санкт-Галлен" - АЕК - 0:1 "Виллем II" - "Рейнджерс" - 0:4 "Спортинг" - "Абердин" - 1:0 Пары раунда плей-офф "Янг Бойз" - "Тирана" "Динамо" Загреб - "Флора" "ЧФР Клуж" - "КуПС" "Арарат-Армения" - "Црвена Звезда" "Динамо" Брест - "Лудогорец" "Сараево" - "Селтик" "Легия" - "Карабах" "Дандолк" - "Клаксвик" "Хапоэль" Беэр-Шева - "Виктория" Пльзень "Русенборг" - ПСВ АЕК - "Вольфсбург" "Базель" - ЦСКА София "Спортинг" - ЛАСК "Шарлеруа" - "Лех" "Риу Аве" - "Милан" "Копенгаген" - "Риека" "Мальме" - "Гранада" "Тоттенхэм" - "Маккаби" Хайфа "Слован" Либерец - АПОЕЛ "Стандард" - "Фехервар" "Рейнджерс" - "Галатасарай" Лига Европы 2020-2021: что нужно знать Матчи раунда плей-офф квалификации запланированы на 1 октября.

Жеребьевка группового этапа, на котором традиционно выступят 48 команд, состоится 2 октября. Стартует групповой этап 22 октября, а завершится 10 декабря.

Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.

Украинские "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию ЛЕ. На групповом этапе турнира Украину будет представлять луганская "Заря". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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