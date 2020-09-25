Состоялись матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы, по итогам которых определились все участники решающей стадии отбора.
Результаты всех матчей
"Вольфсбург" - "Десна" - 2:0
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"Риека" - "Колос" - 2:0 (в доп. время)
"Аполлон" - "Лех" - 0:5
"Арарат-Армения" - "Целе" - 1:0 (в доп. время)
"КуПС" - "Судува" - 2:0
"Виктория" Пльзень - "Сеннерюске" - 3:0
"Фехервар" - "Реймс" - 0:0 (4:1 по пенальти)
"Ростов" - "Маккаби" Хайфа - 1:2
"Флориана" - "Флора" - 0:0 (2:4 по пенальти)
"Юргорден" - "ЧФР Клуж" - 0:1
"Рига" - "Селтик" - 0:1
ЦСКА София - "Б-36" - 3:1
"Бешикташ" - "Риу Аве" - 1:1 (по пенальти - 2:4)
"Русенборг" - "Аланьяспор" - 1:0
"Шарлеруа" - "Партизан" - 2:1 (в доп. время)
"Мальме" - "Локомотива" Загреб - 5:0
"Мура" - ПСВ - 1:5
"Хапоэль" Беэр-Шева - "Мазервелл" - 3:0
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"Стяуа" - "Слован" Либерец - 0:2
"Клаксвик" - "Динамо" Тбилиси - 6:1
"Шериф" - "Дандолк" - 1:1 (3:5 по пенальти)
"Сараево" - "Будучность" - 2:1
АПОЕЛ - "Зриньски" - 2:2 (4:2 по пенальти)
"Галатасарай" - "Хайдук" - 2:0
"Копенгаген" - "Пяст" - 3:0
"Стандард" - "Войводина" - 2:1 (в доп. время)
"Шкендия" - "Тоттенхэм" - 1:3
"Гранада" - "Локомотиви" - 2:0
"Легия" - "Дрита" - 2:0
"Базель" - "Анортосис" - 3:2
"Милан" - "Буде-Глимт" - 3:2
ЛАСК - "ДАК-1904" - 7:0
"Санкт-Галлен" - АЕК - 0:1
"Виллем II" - "Рейнджерс" - 0:4
"Спортинг" - "Абердин" - 1:0
Пары раунда плей-офф
"Янг Бойз" - "Тирана"
"Динамо" Загреб - "Флора"
"ЧФР Клуж" - "КуПС"
"Арарат-Армения" - "Црвена Звезда"
"Динамо" Брест - "Лудогорец"
"Сараево" - "Селтик"
"Легия" - "Карабах"
"Дандолк" - "Клаксвик"
"Хапоэль" Беэр-Шева - "Виктория" Пльзень
"Русенборг" - ПСВ
АЕК - "Вольфсбург"
"Базель" - ЦСКА София
"Спортинг" - ЛАСК
"Шарлеруа" - "Лех"
"Риу Аве" - "Милан"
"Копенгаген" - "Риека"
"Мальме" - "Гранада"
"Тоттенхэм" - "Маккаби" Хайфа
"Слован" Либерец - АПОЕЛ
"Стандард" - "Фехервар"
"Рейнджерс" - "Галатасарай"
Лига Европы 2020-2021: что нужно знать
Матчи раунда плей-офф квалификации запланированы на 1 октября.
Жеребьевка группового этапа, на котором традиционно выступят 48 команд, состоится 2 октября. Стартует групповой этап 22 октября, а завершится 10 декабря.
Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.
Украинские "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию ЛЕ. На групповом этапе турнира Украину будет представлять луганская "Заря".
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