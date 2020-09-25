Тоттенхэм Жозе Моуринью прошел соперника из Македонии / фото REUTERS

Результаты всех матчей

"Вольфсбург" - "Десна" - 2:0

Читайте такжеДесна в меньшинстве уступила Вольфсбургу и покинула Лигу Европы (фото)

"Риека" - "Колос" - 2:0 (в доп. время)

"Аполлон" - "Лех" - 0:5

"Арарат-Армения" - "Целе" - 1:0 (в доп. время)

"КуПС" - "Судува" - 2:0

"Виктория" Пльзень - "Сеннерюске" - 3:0

"Фехервар" - "Реймс" - 0:0 (4:1 по пенальти)

"Ростов" - "Маккаби" Хайфа - 1:2

"Флориана" - "Флора" - 0:0 (2:4 по пенальти)

"Юргорден" - "ЧФР Клуж" - 0:1

"Рига" - "Селтик" - 0:1

ЦСКА София - "Б-36" - 3:1

"Бешикташ" - "Риу Аве" - 1:1 (по пенальти - 2:4)

"Русенборг" - "Аланьяспор" - 1:0

"Шарлеруа" - "Партизан" - 2:1 (в доп. время)

"Мальме" - "Локомотива" Загреб - 5:0

"Мура" - ПСВ - 1:5

"Хапоэль" Беэр-Шева - "Мазервелл" - 3:0

Читайте такжеКолос под проливным дождем завершил выступление в Лиге Европы

"Стяуа" - "Слован" Либерец - 0:2

"Клаксвик" - "Динамо" Тбилиси - 6:1

"Шериф" - "Дандолк" - 1:1 (3:5 по пенальти)

"Сараево" - "Будучность" - 2:1

АПОЕЛ - "Зриньски" - 2:2 (4:2 по пенальти)

"Галатасарай" - "Хайдук" - 2:0

"Копенгаген" - "Пяст" - 3:0

"Стандард" - "Войводина" - 2:1 (в доп. время)

"Шкендия" - "Тоттенхэм" - 1:3

"Гранада" - "Локомотиви" - 2:0

"Легия" - "Дрита" - 2:0

"Базель" - "Анортосис" - 3:2

"Милан" - "Буде-Глимт" - 3:2

ЛАСК - "ДАК-1904" - 7:0

"Санкт-Галлен" - АЕК - 0:1

"Виллем II" - "Рейнджерс" - 0:4

"Спортинг" - "Абердин" - 1:0

Пары раунда плей-офф

"Янг Бойз" - "Тирана"

"Динамо" Загреб - "Флора"

"ЧФР Клуж" - "КуПС"

"Арарат-Армения" - "Црвена Звезда"

"Динамо" Брест - "Лудогорец"

"Сараево" - "Селтик"

"Легия" - "Карабах"

"Дандолк" - "Клаксвик"

"Хапоэль" Беэр-Шева - "Виктория" Пльзень

"Русенборг" - ПСВ

АЕК - "Вольфсбург"

"Базель" - ЦСКА София

"Спортинг" - ЛАСК

"Шарлеруа" - "Лех"

"Риу Аве" - "Милан"

"Копенгаген" - "Риека"

"Мальме" - "Гранада"

"Тоттенхэм" - "Маккаби" Хайфа

"Слован" Либерец - АПОЕЛ

"Стандард" - "Фехервар"

"Рейнджерс" - "Галатасарай"

Лига Европы 2020-2021: что нужно знать

  • Матчи раунда плей-офф квалификации запланированы на 1 октября.

  • Жеребьевка группового этапа, на котором традиционно выступят 48 команд, состоится 2 октября. Стартует групповой этап 22 октября, а завершится 10 декабря.

  • Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.

  • Украинские "Десна" и "Колос" не смогли преодолеть квалификацию ЛЕ. На групповом этапе турнира Украину будет представлять луганская "Заря".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь