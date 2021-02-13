Третье подряд поражение в АПЛ для мерсисайдцев.

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" проиграл "Лестеру" со счетом 3:1.

"Красные" вышли вперед благодаря голу Мохаммеда Салаха, а затем хозяева поля совершили феерический камбэк. В эндшпиле игры с 78-й по 85-ю минуту "Лестер" совершил мощный блицкриг. Три гола в этот отрезок решили судьбу матча.

Заметим, что это был дебют для новичка "Ливерпуля" - турецкого защитника Озана Кабака, который этой зимой перебрался из "Шальке" в Англию. Также в начале игры травму получил Джеймс Милнер, которого заменил Тьяго Алькантара.

"Лестер" - "Ливерпуль" - 3:1

Голы: Мэддисон, 78, Варди, 81, Барнс, 85 - Салах, 67

"Ливерпуль": Алиссон, Арнольд, Хендерсон, Кабак, Робертсон, Джонс (Окслейд, 75), Вейналдум (Шакири, 87), Милнер (Тьяго, 17), Салах, Фирмино, Мане.

"Лестер": Шмейхель, Союнчу, Эванс, Амарти, Перейра, Тилеманс (Чудхури, 87), Ндиди, Олбрайтон (Перес, 71), Мэддисон, Барнс, Варди.

Обзор матча.

АПЛ: положение команд

В тройке лидеров "Лестер" (46 очков), "Манчестер Юнайтед" (45) и "Манчестер Сити" (50), у которого еще матч в запасе.

"Ливерпуль" остался на четвертом месте. У "красных" - 40 очков.

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Автор: Будрин Артем