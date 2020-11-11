Финалист Лиги чемпионов 2019-2020 "Пари Сен-Жермен" вступил в борьбу за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Об этом сообщает ESPN.
Источник отмечает, что представители ПСЖ уже связывались с отцом и агентом звездного футболиста Хорхе Месси.
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Парижский клуб хочет в январе начать переговоры по трансферу аргентинца.
Зимой у Месси останется полгода по соглашению с "Барселоной". Он сможет заключить предварительный контракт с другим клубом.
Напомним, 33-летний Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей своей карьеры.
На Месси также претендует английский "Манчестер Сити".
Лионель Месси мог покинуть "Барселону": хронология событий
- 25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. "Барселона" не хотела отпускать игрока, заявляя, что Месси может покинуть клуб только за отступные в размере 700 миллионов евро.
- Месси не появился на медобследовании и первых тренировках "Барселоны" перед новым сезоном.
- Ла Лига сделала заявление о том, что контракт Месси с "Барселоной" все еще действителен, а для его расторжения клуб должен получить полную сумму отступных.
- 4 сентября Месси впервые рассказал о желании уйти из клуба, но заявил, что остается в "Барселоне".
- 7 сентября аргентинец уже приступил к тренировкам с "Барселоной".
- Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу объяснил, почему не отпустил Месси.
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