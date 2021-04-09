Легионер "Динамо" Беньямин Вербич закрутил роман с моделью Альвиной Лалли.
Как сообщает Tribuna.com, пара открыто не сообщала о своих отношениях, однако в их аккаунтах в Instagram можно обнаружить фото одних и тех же локаций с одними и теми же предметами, а Вербич в комментариях под постами Лалли оставляет смайлы "поцелуи".
Читайте такжеСамая сексуальная спортсменка мира потренировалась вместе с флагманом немецкого футбола (видео)
На аккаунт Лалли в Instagram подписано 108 тысяч человек. Она является моделью Playboy и делится с подписчиками горячими снимками, а также позиционирует себя, как художницу и дизайнера.
Отметим, что болельщики в комментариях раскритиковали выбор словенского футболиста:
"Я много видел девушек футболистов, но эта явно всех обскакала", "Пластмассово как-то", "Тут даже намека на естественность нет", "Больше похожа на куклу, чем на человека", "Был о Вербиче лучшего мнения".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Девушка скандально известного футболиста предстала в сети полностью обнаженной (фото 18+)
- "Озорная шалунья": сексапильная звезда смешанных единоборств показала жаркие фото с Майами
- Эстетика легкой атлетики: украинская топ-спортсменка показала свой бюст (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram