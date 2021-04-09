Болельщики выбор Беньямина Вербича раскритиковали.

Легионер "Динамо" Беньямин Вербич закрутил роман с моделью Альвиной Лалли.

Как сообщает Tribuna.com, пара открыто не сообщала о своих отношениях, однако в их аккаунтах в Instagram можно обнаружить фото одних и тех же локаций с одними и теми же предметами, а Вербич в комментариях под постами Лалли оставляет смайлы "поцелуи".

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На аккаунт Лалли в Instagram подписано 108 тысяч человек. Она является моделью Playboy и делится с подписчиками горячими снимками, а также позиционирует себя, как художницу и дизайнера.

Отметим, что болельщики в комментариях раскритиковали выбор словенского футболиста:

"Я много видел девушек футболистов, но эта явно всех обскакала", "Пластмассово как-то", "Тут даже намека на естественность нет", "Больше похожа на куклу, чем на человека", "Был о Вербиче лучшего мнения".

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Автор: Антон Дударь