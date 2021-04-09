Забавный эпизод произошел в матче 16-го тура Второй лиги между "Карпатами" Галич и "Эпицентром" (1:0).
Об этом в Twitter сообщил журналист Артур Валерко.
Читайте такжеВ матче Лиги Европы игроку Ромы досталось от мальчика, подающего мячи (видео)На 64-й минуте игры форвард "Карпат" Андрей Бей забил гол, после чего на радостях снял с себя футболку, бросил ее на газон и побежал дальше праздновать.
Следом форвард получил желтую карточку от арбитра, а когда вернулся за футболкой, то не нашел ее. Нападающий, не понимая, куда могла деться футболка, лишь разводил руками в стороны.
Выяснилось, что форварда разыграл один из руководителей ПФК "Львов", который во время матча находился за воротами. Он "украл" футболку, спрятал ее, но вернул после того, как форвард обратился к присутствующим, пытаясь выяснить, куда же делась его амуниция.
Курйоз, вартий, щоб дочекатися 😂😂😂— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) April 9, 2021
Форвард "Карпат" (Галич) забиває "Епіцентру", на радощах зриває з себе футболку, отримує очікувану жовту картку і...
...А де вона?
"Поцупив" амуніцію один із керівників ПФК "Львів" Михайлів, і після загального сміху повернув голеадору. pic.twitter.com/0WdDvLora4
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Лютый ад": защитники сборной России забавно опозорились в важном матче (видео)
- Жена звездного футболиста остроумно пошутила над ним в День смеха (видео)
- В Колумбии вратарь в дебюте игры допустил забавную ошибку и "привез" гол (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram