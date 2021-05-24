Мадридский "Реал" не делегировал ни одного исполнителя в сборную Испании.

Главный наставник сборной Испании Луис Энрике определился кого он возьмет с собой на чемпионат Европы-2020.

Об этом стало известно с официальной страницы Испанской федерации футбола в Twitter.

Заметим, что вызов не получил ни один футболист мадридского "Реала", а также легенда и капитан сборной Испании Серхио Рамос.

Вратари: Унаи Симон, Давид Де Хеа, Роберт Санчес.

Защитники: Хосе Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Сесар Аспиликуэта.

Полузащитники: Маркос Льоренте, Серхио Бускетс, Родри, Педри, Тьяго Алькантара, Коке, Фабиан Руис, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.

Форварды: Жерар Морено, Альваро Мората.

Луис Энрике рассчитывает на 24-х исполнителей.

Напомним, что на групповом раунде Испания будет бороться за право сыграть в плей-офф с командами Швеции, Польши и Словакии.

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Евро-2020: что нужно знать

Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.

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Автор: Артем Будрин