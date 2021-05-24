Главный наставник сборной Испании Луис Энрике определился кого он возьмет с собой на чемпионат Европы-2020.
Об этом стало известно с официальной страницы Испанской федерации футбола в Twitter.
Заметим, что вызов не получил ни один футболист мадридского "Реала", а также легенда и капитан сборной Испании Серхио Рамос.
Вратари: Унаи Симон, Давид Де Хеа, Роберт Санчес.
Защитники: Хосе Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Сесар Аспиликуэта.
Полузащитники: Маркос Льоренте, Серхио Бускетс, Родри, Педри, Тьяго Алькантара, Коке, Фабиан Руис, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.
Форварды: Жерар Морено, Альваро Мората.
Луис Энрике рассчитывает на 24-х исполнителей.
Напомним, что на групповом раунде Испания будет бороться за право сыграть в плей-офф с командами Швеции, Польши и Словакии.
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Евро-2020: что нужно знать
- Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".
- В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.
- Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.
- Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
- Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.
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