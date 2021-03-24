Александр Зинченко будет капитаном / фото УАФ

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Украины на матч квалификации чемпионата мира-2022, который пройдет на "Стад де Франс".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Франция - Украина.

Андрей Шевченко, похоже, решил удивить соперника схемой игры украинской сборной.

Читайте такжеФранция - Украина: где смотреть матч квалификации ЧМ-2022

Составы команд

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сиссоко, Зума, Динь, Марсьяль, Бен-Йеддер

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Яремчук

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Мораес, Коваленко

Капитаном сборной Украины впервые будет Александр Зинченко.

Начало встречи - в 21.45.

Главный арбитр матча - Тобиас Штилер из Германии.

Франция - Украина: перед матчем

  • Франция и Украина будут бороться за путевку на ЧМ-2022 в группе с Финляндией, Боснией и Герцевиной, а также Казахстаном.
  • Франция - Украина: анонс матча квалификации ЧМ-2022.
  • Сборной Украины в этом матче из-за травм не смогут помочь Тарас Степаненко, Виктор Цыганков и Артем Беседин.
  • Сборные Украины и Франции в предыдущий раз встречались 7 октября. В товарищеском матче французы нанесли "желто-синим" самое крупное поражение в истории - 7:1.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь