Франция - Украина: известны стартовые составы команд на матч квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2022 матчем против чемпионов мира.

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Украины на матч квалификации чемпионата мира-2022, который пройдет на "Стад де Франс". УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Франция - Украина. Андрей Шевченко, похоже, решил удивить соперника схемой игры украинской сборной. Читайте такжеФранция - Украина: где смотреть матч квалификации ЧМ-2022 Составы команд Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман, Гризманн, Мбаппе, Жиру Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сиссоко, Зума, Динь, Марсьяль, Бен-Йеддер Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Яремчук Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Мораес, Коваленко Капитаном сборной Украины впервые будет Александр Зинченко. Начало встречи - в 21.45. Главный арбитр матча - Тобиас Штилер из Германии. Франция - Украина: перед матчем Франция и Украина будут бороться за путевку на ЧМ-2022 в группе с Финляндией, Боснией и Герцевиной, а также Казахстаном.

Франция - Украина: анонс матча квалификации ЧМ-2022.

Сборной Украины в этом матче из-за травм не смогут помочь Тарас Степаненко, Виктор Цыганков и Артем Беседин.

Сборные Украины и Франции в предыдущий раз встречались 7 октября. В товарищеском матче французы нанесли "желто-синим" самое крупное поражение в истории - 7:1. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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