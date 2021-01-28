Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда Евро-2023 U-21.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

53 молодежных сборных будут соревноваться за 14 мест в финальной части Евро-2023, который пройдет в Румынии и Грузии. Эти сборные на правах стран-хозяев автоматически попадают на турнир. Участие в чемпионате Европы смогут принимать игроки, рожденные не ранее 1 января 2000 года.

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Сборная Украины U-21 попала в группу H. Наша команда сыграет против Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Результаты жеребьевки квалификации Евро-2023 (U-21):

Группа A: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония.

Группа B: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино.

Группа C: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта.

Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн.

Группа E: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар.

Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Люксембург.

Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра.

Группа H: Франция, Сербия, УКРАИНА,Северная Македония, Фарерские о-ва, Армения.

Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан.

Напомним, что национальная сборная Украины в квалификации к ЧМ-2022 в Катаре также получила в соперники Францию.

В финальную часть Евро-2023 (U-21) выйдут девять победителей групп. А также лучшая команда среди вторых мест и четыре победителя плей-офф (где играть будут восемь вторых мест).

Первые матчи отборочного турнира начнутся в марте 2021 года, а закончатся в июне 2022.

Молодежная сборная Украины в отборе на Евро-2021: что нужно знать

Сборная Украины провалила задачу выхода на Евро-2021.

Подопечные Руслана Ротаня выступали в одной группе с командами Дании, Румынии, Финляндии, Северной Ирландии и Мальты. Несмотря на провальное выступление УАФ продолжило сотрудничество с Русланом Ротанем.

За два тура до финиша квалификации украинцы уступили Северной Ирландии, за что досрочно потеряли шансы на выход на Евро-2021.

По итогам квалификации Украина в десяти матчах набрала 16 очков (5 побед, 1 ничья и 4 поражения) и финишировала на 3-м месте в своей отборочной группе, уступив Дании (26) и Румынии (20). На Евро U-21 вышли победители групп, а также лучшие вторые места.

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Автор: Будрин Артем