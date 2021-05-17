Бельгия первой определилась со своим составом.

Тренерский штаб сборной Бельгии в лице главного тренера Роберто Мартинеса определился с окончательной заявкой на финальную часть Евро-2020.

Об этом стало известно из официального Twitter сборной Бельгии.

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матс Зельс ("Страсбург")

Защитники: Тоби Альдервейрельд ("Тоттенхэм"), Дедрик Бойата ("Герта"), Джейсон Денайер ("Лион"), Томас Вермален ("Виссел Кобе"), Ян Вертонген ("Бенфика")

Полузащитники: Янник Карраско ("Атлетико"), Тимоти Кастань ("Лестер"), Насер Шадли ("Башакшехир"), Торган Азар ("Боруссия" Д), Тома Менье ("Боруссия" Д), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Деннис Прат ("Лестер"), Юри Тилеманс ("Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Витсель ("Боруссия" Д), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Эден Азар ("Реал"), Леандро Троссар ("Брайтон"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Джереми Дока ("Ренн")

Форварды: Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Миши Батшуаи ("Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Интер")

Заметим, что из этого состава лишь два игрока представляют национальный чемпионат Бельгии - остальные работают легионерами. Также один игрок из экзотического чемпионата: Вермален играет в Японии за "Виссел Кобе".

Бельгия является лучшей командой мира согласно рейтингу ФИФА, а также одним из главных фаворитов на уровне со сборной Англией по мнению букмекеров. Напомним, что "дьяволы" попали в квартет B и будут соперничать с Россией, Финляндией и Данией за выход в 1/8.

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Евро-2020: что нужно знать

Через пандемию коронавирус чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.

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Автор: Артем Будрин