"Динамо" будет принимать "Вильярреал" в 1/8 финала ЛЕ.

11 марта киевское "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала". Матч пройдет на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Вильярреал.

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Динамо - Вильярреал: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.55.

В прямом эфире матч будет транслировать телеканал "Футбол 1".

Также противостояние украинского и испанского клубов покажет медиасервис MEGOGO.

Динамо - Вильярреал: перед матчем

"Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы прошло "Брюгге" (1:1 и 1:0). "Вильярреал" выбил из борьбы австрийский "Зальцбург", дважды обыграв соперника (2:0 и 2:1).

Экс-тренер "Динамо" не верит в то, что киевлянам удастся пройти "Вильярреал".

Друг против друга "Динамо" и "Вильярреал" ранее играли в 1/16 финала Кубка УЕФА в сезоне 2004-2005. Дальше тогда прошли испанцы (0:0 и 2:0).

Матч "Динамо" - "Вильярреал" будет судить известный английский рефери Майкл Оливер.

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Автор: Антон Дударь