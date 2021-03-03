"Динамо" начнет защиту статуса обладателя Кубка Украины.

3 марта "Динамо" и "Колос" в матче 1/4 финала Кубка Украины посоревнуются за путевку в полуфинал.

Вашему вниманию видеотрансляция поединка на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Заметим, что для подопечных Мирчи Луческу это будет дебютная игра в текущем розыгрыше Кубка Украины.

"Колос" на пути в четвертьфинал выбил из турнира "Прикарпатье" (1:0) и винницкую "Ниву" (4:0).

Видеотрансляция на телеканале "2+2".

Кубок Украины 2020-2021: что нужно знать

Кубок Украины 2020-2021 состоит из семи этапов: два предыдущих этапа, 1/16 финала, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Чемпион Украины "Шахтер" и обладатель Кубка Украины 2019-2020 "Динамо", согласно регламенту, стартуют с четвертьфинальной стадии. Они присоединились к шести командам-победительницам 1/8 финала.

В четвертьфинале сыграют две команды не из УПЛ - "Верес" и "Агробизнес", представляющие Первую лигу.

На всех этапах команды проводят по одному матчу.

Кубок Украины: результаты первого предварительного раунда, результаты второго предварительного раунда, результаты 1/16 финала.

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо".

1/2 финала Кубка Украины запланировано на 21 апреля.

Финал Кубка Украины-2020/21 состоится 12 мая в Тернополе на "Городском стадионе".

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Автор: Будрин Артем