Большой улов: футболисты Динамо побывали на рыбалке в компании известного комментатора (фото)

Николай Шапаренко и Виталий Миколенко были замечены на отдыхе под Киевом.

Футболисты киевского "Динамо" Николай Шапаренко и Виталий Миколенко провели свободное время на рыбалке в компании с известным телекомментатором и журналистом Виктором Вацко.

Об этом свидетельствует фотография в Instagram Максима Вацко - сына журналиста.

На снимке Виктор Вацко с сыном, а также игроками "Динамо" держат в руках улов - огромную рыбу весом 20,6 кг. Компания отдыхала на одном из озер под Киевом.

"20,6 кг. В отличной компании", - подписано фото.

Напомним, Украинская Премьер-лига возобновится уже 30 мая. 31-го команда Алексея Михайличенко на "Олимпийском" встретится с донецким "Шахтером".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обыграло "Олимпик" в рамках подготовки к рестарту УПЛ.

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