Румынский тренер считает, что вратарь мог спасти киевлян в моменте с пропущенным голом.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился своими эмоциями после встречи с бельгийским "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

Слова тренера приводит dynamo.kiev.ua.

"Задача была не пропустить, но, к сожалению, мы пропустили мяч как раз в тот момент, когда мы играли в хороший футбол. Если бы мы были прагматичнее в обороне, могли забить и второй мяч на контратаке", - дал оценку событиям Мирча.

"У "Брюгге" сейчас лучший игровой ритм, поэтому они выигрывали единоборства. Но в общем, игра была равная. У них особо не было моментов, но все время было давление, особенно от Доста. Мы ошиблись на угловом, мне кажется, вратарь должен был сыграть на выходе", - заявил наставник.

"Нам недоставало смелости, куража. Наверное, не хватило официальных игр. Наши игроки очень часто ошибались, было много детских потерь. Перестарались с длинными передачами. В точности паса и в перехватах бельгийцы были сильнее. Ответный матч через неделю. И мы уже хорошо знаем - с кем. Надо хорошо подготовиться и сыграть в Брюгге лучше", - сказал Луческу.

На вопрос добавит ли оборотов "Динамо" в Бельгии, румын не колеблясь сказал:

"Я уверен в этом. Мне непонятно, почему сегодня была такая боязнь, такая скованность в движении".

В дополнение, Луческу не стал искать оправдания и "отмазки". Он заявил:

"Погода хорошая, поле хорошее. Условия были одинаковы для соперников. Поле в очень хорошем состоянии. Спасибо работникам стадиона за это".

"Динамо" - "Брюгге": главное

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересекались в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего с "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.

Перед игрой соперник "Динамо" из-за коронавируса и дисквалификации остался без главного тренера и ряда игроков.

Ответный Матч состоится 25 февраля на поле "Брюгге".

Лучшим игроком первого поединка по версии Whoscored стал Брэндон Мехеле, который забил в ворота Георгия Бущана.

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Автор: Будрин Артем