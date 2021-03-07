Супруге Дентиньо и его детям не удалось вылететь из Бразилии из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Жена бразильского нападающего "Шахтера" Деньтиньо Дани Соуза, а также дети футболиста и две няни не смогли вылететь из аэропорта Сан-Паулу в Киев.

Об этом сообщает Globo.

Семья футболиста прибыла в аэропорт с 17 чемоданами, однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, рейс был перенесен.

Отметим, что Дани Соуза является популярной бразильской моделью и бизнесвумен. На ее страницу в Instagram подписано 1,5 миллиона человек. Вместе с футболистом они воспитывают троих детей: 8-летнего Бруно Лукаса и 6-летних близнецов Рафаэллу и Софию.

В конце прошлого года Дани Соуза улетела с детьми в Бразилию. При этом тогда в сеть попало видео, на котором она говорила, что больше не планирует возвращаться в Украину. Судя по всему, она рассчитывала, что Дентиньо зимой покинет "Шахтер", однако он остался. Контракт форварда с "горняками" действует до конца 2021 года.

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Автор: Антон Дударь