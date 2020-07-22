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"Трогал каждый чертов день": знаменитого испанского футболиста обвинили в сексуальных домогательствах

16:35, 22 июля 2020
Футбол
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Вилья завершил карьеру в конце прошлого года / фото twitter.com/visselkobe

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Девушка под ником Skyler B в Twitter призналась, что звездный футболист приставал к ней, когда она попала в американский клуб на стажировку.

"Домогательства, с которыми я столкнулась в "Нью-Йорк Сити", были такими ужасными, что теперь мысль о профессиональном спорте вызывает у меня дрожь. Мне страшно находиться в окружении спортсменов. Я была вынуждена изменить свою карьеру, потому что это д*рьмо разрушило мои мечты.

Я думала, что это шанс всей моей жизни, когда попала в клуб на стажировку. Но в итоге я получила Давида Вилью, который трогал меня каждый чертов день, а руководство считало, что это смешно. Женщины, которые осмеливаются говорить правду, являются моими героями", - написала девушка.

Вилья выступал за "Нью-Йорк Сити" с 2014 по 2018 год. До переезда в США нападающий играл за "Валенсию", "Барселону" и мадридский "Атлетико". Последним клубом 38-летнего испанца стал японский "Виссел Кобе".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Сити" возместит ущерб жертвам сексуальных домогательств со стороны тренеров клуба.

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